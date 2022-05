Formation : Challenge Foot et le stade Brestois se donnent 3 ans pour former une élite sénégalaise de 20 joueurs…

Le centre de formation sénégalais, Challenge football Center dirigé par Cheikh Tidiane Mbaye et le club de football français, le stade Brestois, représenté par Nicolas Marie, se sont lancés dans un ambitieux projet de détection et de formation de jeunes talents issus du football local (centre de formation et clubs sénégalais.)



Sur la base d’une collaboration qui devrait se dérouler sur une première phase de 3 ans (2022-2025), les deux parties comptent dénicher une vingtaine de talents âgés de 15 ans environ afin de les intégrer dans ce groupe de performance restreint.



Pour se faire, Nicolas Marie, le chargé du recrutement du club de Brest, entend déployer des moyens conséquents (ressources humaines, transfert de compétence, budget de fonctionnement…) pour à court terme avoir des jeunes à même d’intégrer le milieu professionnel et peut-être signer Pro à Brest…



Créé il y a cinq ans Challenge Football Center (sis au Lac Rose, à 30 km de Dakar) qui prône le concept du sport-études, s’inscrit dans la même dynamique que les pionniers en la matière, Génération Foot et Diambars…