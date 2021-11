Forces armées du Sénégal : Le Musée des Opérations Extérieures baptisé Général Babacar Gaye.

L’établissement, construit au cœur du quartier Dial Diop, pour abriter les collections d’images, écrits et objets Forces armées du Sénégal, a été baptisé « Musée Général Babacar Gaye ».



Un hommage pour un ancien Chef d’état-major des Armées, puis Ambassadeur du Sénégal en République fédérale d’Allemagne.



Le baptême, nous apprend-on, décidé à l’initiative du Général de corps d’armée, a reçu l'aval du ministère de tutelle et celui du chef suprême des Armées, le président de la République, Macky Sall. « C’était prévisible et a eu lieu lors de la Journée des Forces armées, célébrée ce 8 novembre dernier », renseigne-t-on.



Des militaires considèrent que cela est une façon de « rendre hommage à l'action du Général Gaye », qui a été chef de mission de la supervision des Nations Unies en Syrie (NISNUS, juillet-août 2012).



Le Général, né le 31 janvier 1951 à Saint-Louis, a dirigé plusieurs opérations de maintien de la paix en Afrique et dans le monde.