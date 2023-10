Football féminin : Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Espagne, Aitana Bonmati remporte le ballon d’or

La milieu de terrain de 25 ans a gagné la Coupe du monde avec l'Espagne et la Ligue des champions avec le FC Barcelone. Elle succède à son compatriote Alexia Putellas, qui avait remporté les deux dernières éditions. L'Australienne Sam Kerr est deuxième, l'Espagnole Salma Paralluelo est troisième. Sacrée meilleure joueuse et meilleure passeuse de la dernière ligue des champions féminine, Aitana Bonmati a bouclé la meilleure saison de sa carrière avec 22 buts et 23 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues.