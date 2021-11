Football des Sourds : Le président Macky Sall offre 5 millions à chaque Lion et les élève au rang de chevalier de l’ordre national du Lion.

Les Lions de football des Sourds et leur staff ont été reçus ce mardi par le Chef de l’État au Palais de la République, qui a ainsi félicité les joueurs et l’encadrement vainqueur de la première édition du championnat d’Afrique.



Le Sénégal a remporté la première édition de la Coupe d’Afri­que des Nations de football des Sourds, samedi 25 septembre 2021, contre le Mali, à Nairobi (Kenya). Et dans son discours, le président de la République s’est réjoui de cet exploit.



En plus de la récompense pécuniaire, les coéquipiers de Khadim Marro ont été élevés au rang de chevalier de l’ordre national du Lion. Ils ont ainsi reçu leurs médailles des mains du chef de l’État du Sénégal, Macky Sall.



Les footballeurs sourds-muets qui ont reçu séance tenante leur enveloppe de 5 millions de FCFA, ont exprimé toute leur fierté...