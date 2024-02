Football : Walid Regragui confirmé en tant que Sélectionneur du Maroc

Pas de changement dans le staff technique de la sélection marocaine de football. En prévision de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc et de la Coupe du Monde 2026, la Fédération Royale Marocaine de Football a pris une décision cruciale concernant l’avenir de Walid Regragui en le maintenant à la tête de la sélection nationale.



Cette annonce intervient à quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc, ainsi que des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, programmées pour reprendre en mars prochain. Dans un communiqué officiel, la fédération a exprimé sa confiance renouvelée envers M. Walid Regragui, lui assurant un soutien complet pour guider l’équipe vers de nouveaux sommets. La Fédération Royale Marocaine de Football a souligné son engagement à fournir tous les moyens nécessaires pour élever le statut du football national, en mettant l’accent sur l’équipe nationale.



Le communiqué exprime également la gratitude envers les supporters marocains, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, saluant leur esprit patriotique et leur dévouement. Plus particulièrement, la fédération reconnaît les supporters qui ont bravé les difficultés du voyage en Côte d’Ivoire, les encourageant à continuer de soutenir et d’encourager l’équipe nationale dans sa quête pour relever les défis de la Coupe d’Afrique 2025.