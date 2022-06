Football : Sous la menace d'une disqualification de la Coupe du monde par la FIFA, l'Équateur, futur adversaire des Lions, sera bel et bien présent...

L'Équateur ne sera pas disqualifié à la prochaine Coupe du monde de football par la FIFA. Après l'introduction d'un recours par la fédération chilienne qui contestait l'éligibilité du joueur de la l'Équateur, Byron David Castillo Segura, la FIFA a débouté le Chili. Le Sénégal qui partage le groupe A avec l'Équateur, le Qatar et les Pays-Bas, affrontera donc bel et bien "La Tri" au mondial 2022.



En effet, après avoir étudié le fond du dossier, la FIFA a livré son verdict et décidé de ne pas donner suite à la plainte de la partie adverse. "La Commission de Discipline de la FIFA s’est prononcée au sujet de la potentielle inéligibilité du joueur Byron David Castillo Segura, qui a participé à huit matches avec la sélection de la Fédération Équatorienne de Football (FEF) dans le cadre de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022... Après avoir analysé les dossiers soumis par toutes les parties et pris en considération l’ensemble des éléments qui lui ont été présentés, la Commission de Discipline a décidé de clore la procédure initiée contre la FEF."



L'instance dirigeante du football mondial de déclarer que les "conclusions de la décision ont été notifiées aujourd’hui aux parties concernées. Conformément aux dispositions pertinentes du Code disciplinaire de la FIFA, les parties disposent de 10 jours pour demander les motifs de la décision qui, le cas échéant, seraient ensuite publiés sur legal.fifa.com. Cette décision peut faire l’objet d’un appel auprès de la Commission de Recours de la FIFA."