Football & Social : Kalidou Koulibaly offre des kits scolaires à 529 écoliers de Diamaguene

Le Capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a offert à chacun des élèves de l’école primaire Alioune Gaye de Diamaguéne (banlieue Dakaroise), un kit scolaire, ce lundi. C’était à l’occasion d’une visite initiée par son association « Capitaine du Cœur », avant de rejoindre le stage de la sélection nationale de football du Sénégal en perspective des éliminatoires du Mondial 2026.





En présence de l’ensemble du collège pédagogique de l’école, des autorités municipales , de l’association des parents d’élèves et des notables de la localité, Le défenseur central de Al Hilal a distribué des kits scolaires composés de sacs, cahiers, trousseaux, ardoises, craies et autres effets de fournitures scolaires à l’ensemble des 529 élèves qui constituent l’effectif général de l’école .



Un geste hautement magnifié par la directrice de l’école, Mme Sène, qui l’a remercié au nom de toutes les composantes de l’école. « Votre geste, votre visite quasiment surprise, nous a mis du baume au cœur mais surtout motivé davantage à mieux accompagner ses enfants apprenants et souvent en prise avec des difficultés pour accéder à certaines fournitures scolaires » a-t-elle souligné en guise de remerciement.



Pour sa part, Koulibaly a incité les élèves à respecter les éducateurs, à croire en leurs rêves et à ne pas se fixer de limites. « Vous êtes le futur de notre nation, l’avenir de notre pays et l’éducation, la bonne éducation en est le socle. C’est la raison pour laquelle mon association et ses membres s’investissent pour vous aider , vous encourager et surtout vous faire comprendre que vous êtes les leaders de demain, avec peut-être le prochain sélectionneur du Sénégal, ou son prochain capitaine ou son futur président de la république parmi-vous » a-t-il conclu.







Mouhamadou Moustapha Gaye