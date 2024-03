Football : Sans trop briller le Sénégal s’impose sur le fil face au Bénin…

La rencontre amicale entre les équipes nationales de football du Sénégal et du Bénin s'est déroulée ce mardi soir au stade de la Licorne à Amiens, en France. Ce match de préparation qui s'est déroulé sur un rythme plutôt tranquille et s'est finalement terminé sur une courte victoire des Lions sur le score de (1-0,) grâce à un but de l'incontournable Sadio Mané.



Cette fois-ci Aliou Cissé a aligné ses cadres seuls Seny Dieng (auteur d’un arrêt d’un penalty béninois) dans la cage et Habib Diarra au milieu ont été les « nouveaux » éléments du 4-3-3 d’El Tactico. Après une première période mitigée sans aucun but des deux côtés, le Sénégal est parvenu à ouvrir le score en deuxième période sur un penalty transformé par Sadio Mané.



Avec ce but, l'attaquant d'Al Nassr a porté son total à 43 réalisations en sélection, confirmant ainsi sa position de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe sénégalaise. Comme pour symboliser un passage de témoin, le jeune Amara Diouf, âgé de 15 ans, a fait son entrée à la 90e minute en remplacement de Sadio Mané. C'est une véritable transition entre Mané et son digne successeur, Amara Diouf



Avec ces succès respectifs contre le Gabon et le Bénin, Aliou Cissé peut envisager les prochaines journées avec optimisme, en se concentrant sur les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui auront lieu en juin.