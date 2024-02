Football : Samuel Eto'o annonce le départ de Rigobert Song

Après des spéculations persistantes depuis l'élimination du Cameroun par le Nigéria en huitièmes de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'officialisation de son départ semble imminente. Lors d'une interview exclusive accordée à France 24 et relayée par footmercato, le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Samuel Eto'o, a déclaré ce mercredi 28 février que le sélectionneur Rigobert Song quittait ses fonctions.



La CAN 2024 a provoqué un remaniement important dans le paysage du football africain, avec le départ de neuf sélectionneurs depuis la fin de la compétition. « Rigobert Song a été un pilier pour notre équipe, mais dans le monde du football, les résultats dictent souvent les décisions. Nos objectifs n'ont pas été atteints, et notre comité exécutif, en accord avec moi-même, a décidé de ne pas renouveler son contrat. J'ai eu l'opportunité de discuter avec lui, de lui exposer notre position. Maintenant, nous devons nous tourner vers l'avenir tout en lui souhaitant le meilleur pour sa carrière à venir. Je tiens à rendre hommage à Rigobert Song, qui a été mon capitaine en équipe nationale », a déclaré l'ancien attaquant de l'Inter Milan et du FC Barcelone. Le contrat de Rigobert Song devait arriver à échéance à la fin de la CAN.