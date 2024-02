Football : Sadio Mané et son entraîneur, Luis Castro, en conflit ?

Depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, Sadio Mané n'est plus en de bons termes avec Luis Castro, l'entraîneur d'Al-Nassr. Malgré une performance solide lors de la difficile victoire contre Al Shabab (3-2), la presse saoudienne a révélé un incident impliquant la star sénégalaise. Lors de ce match, rapporte le journal Le Quotidien, Sadio Mané a été remplacé par Luis Castro à la 83ème minute, ce qui a provoqué la colère froide de Mané, qui a quitté le terrain visiblement contrarié.



Il convient de souligner que ce n'était pas la première fois que Mané faisait parler de lui en Arabie saoudite. À la surprise générale, après son retour de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 où le Sénégal s'est arrêté en quarts de finale, Mané avait été écarté par l'entraîneur portugais Luis Castro pour un match de la Ligue des Champions asiatique. Cette décision avait suscité la controverse et avait été largement commentée par la presse locale.



Parallèlement à cette tension entre Mané et son entraîneur, des rumeurs font état d'un vif intérêt de Galatasaray pour l'attaquant vedette actuellement sous contrat avec Al-Nassr. Selon les informations relayées par ScouTurk, le club turc envisage sérieusement de recruter Sadio Mané afin de renforcer son équipe pour les défis à venir.