Football / Réunion comité d'urgence de la FSF : Vers une reprise des championnats avant novembre, le chantier du stade Demba Diop en bonne voie...

Le comité d'urgence de la fédération sénégalaise de football (Fsf) s'est réuni ce jeudi en présence du directeur des infrastructures sportives du ministère des sports pour discuter de la stratégie des projets d'infrastructures de la FSF et de la validation du planning général de réhabilitation et de modernisation du stade Demba Diop de Dakar.



À l'issue de cette rencontre, des décisions importantes ont été prises concernant le projet cité ci-dessous. C'est ainsi qu'il a été décidé par le comité d'urgence les décisions suivantes :



La conception d'un document d'orientation à la réalisation du projet de réhabilitation et de modernisation du stade Demba Diop.



Le comité d'urgence élargi au groupe de travail sur les infrastructures de la fédération sénégalaise de football a également prévu une visite de terrain au niveau du stade Demba Diop dont la réhabilitation a été confiée à la FSF par l'État. Le stade Demba Diop a été fermé il y’a deux ans. C’était au soir du samedi 15 juillet 2017, à la suite d’un drame qui s'est produit, lors de la finale de la Coupe de la Ligue opposant l’Us Ouakam au stade de Mbour...



Il a également été question d'engager un cabinet spécialisé pour évaluer l'état structurel et environnemental du stade afin de déterminer les travaux a réaliser dans le cadre de sa réhabilitation et de sa modernisation.



Par ailleurs, le comité d'urgence de la FSF entend lancer au plus tard le 15 juin 2020, l'avis à manifestation d'intérêt en procédure d'urgence pour le choix de l'architecte.



Enfin, l'autre information capitale qu'il faudra retenir est celle relative à une reprise des championnats de football avant le mois de novembre annoncée il y'a quelques semaines. En effet, suite aux dernières mesures moins contraignantes prises par l'État du Sénégal dans le cadre du plan de risposte anti Covid-19, la FSF pourrait revoir sa copie. À cet effet, une réunion du comité exécutif est prévue au début du mois de juillet afin de se pencher sur la question et envisager les possibilités d'une reprise des compétions dans les plus courts délais...