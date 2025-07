Football/Présidence de la FSF : Mady Touré officialise sa candidature avec une vision renouvelée

C’est devant un parterre d’invités, de présidents de clubs et d’acteurs du football sénégalais que Mady Touré, fondateur de Génération Foot, a officiellement annoncé ce lundi 7 juillet, sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF). La cérémonie s’est tenue au stade Léopold Sédar Senghor, marquant le lancement d’une campagne axée sur le renouveau et la bonne gouvernance.



En effet, figure incontournable du football local, Mady Touré, déjà candidat en 2021, mise sur son expérience en matière de formation des jeunes et de gestion rigoureuse pour convaincre les électeurs. Lors de son discours, il a insisté sur sa volonté d’instaurer une « gouvernance transparente, dynamique et ambitieuse », avec comme slogan : « Ensemble pour le changement du football sénégalais ».



Parmi ses engagements phares : la modernisation des infrastructures, la valorisation des talents locaux et une collaboration renforcée avec l’État, la CAF et la FIFA. « Je propose une vision nouvelle portée par la transparence, l’innovation et l’excellence », a-t-il déclaré, appelant à l’union des clubs et des passionnés pour « écrire une nouvelle page glorieuse ».



Les élections, prévues le 2 août prochain, s’annoncent déterminantes pour l’avenir du football sénégalais. Mady Touré, l’un des 7 candidats engagés à cette élection, entend incarner une alternative crédible, s’appuyant sur son bilan en matière de développement durable du sport. Son appel à « garder le cap » pour atteindre « des sommets inégalés » résonne comme une promesse de rupture avec les pratiques de l’équipe dirigée par Augustin Senghor qui, lui aussi, a annoncé sa candidature.