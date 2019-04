Football / Premier League : Manchester United et Chelsea se quittent sur un nul (1-1), à Old Trafford

Les enjeux ne manquaient pas. Toutes les deux équipes sont à la lutte pour une place sur le podium et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Finalement, un résultat qui n’arrange pas les Red Devils qui avaient pourtant ouvert le score sur une belle constitution terminée par Juan Mata à la 11e minute de jeu.

Les blues vont profiter d’une erreur de main du gardien de United, David De Gea et conclure par Marcos Alonso qui remet les deux équipes à égalité.

Au terme d'un match qui pouvait rebattre les cartes dans la course au top 4 du championnat anglais, les Blues et les Red Devils se sont partagés les points, dans un match marqué par un nul (1 - 1). Les deux équipes restent respectivement quatrièmes (68 pts) et sixièmes (65 pts).