Football : Plus de 05 mois après sa grave blessure, Krépin Diatta a repris l'entraînement…

Après une absence de plus de cinq mois, le milieu de terrain sénégalais Krépin Diatta (23 ans), a tapé sur le ballon ce jeudi au centre d’entrainement de L’AS Monaco. Une très bonne nouvelle pour le joueur qui avait été victime d’une déchirure des ligaments antérieurs du genou gauche.



Une terrible blessure survenue le 19 novembre 2021 lors du match de Ligue 1 entre Monaco et Lille (2-2.) Buteur ce jour-là. L’allier droit des Lions du Sénégal avait aussi dit adieu à la CAN 2022 et au reste de la saison avec son club, Monaco.



Le Lion semble avoir repris du poil de la bête si l’on en croit les images sur lesquelles on voit le joueur faire quelques foulées à petit trot en tapotant sur le ballon.



À l’écart du groupe, l’ancien du FC Bruges s’est entraîné sous la supervision du staff médical. Une phase de rééducation et de « réathlétisation » qui devrait encore prendre quelques semaines avant son grand retour.



Des images rassurantes qui laissent espérer un retour de Krépin (24 sélections) en équipe nationale d’ici la fin des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.



D’autre part, le jeune attaquant va devoir se faire une place dans le onze de Monaco, sous les ordres du nouveau coach, Philippe Clément qui était son entraîneur à Bruges.



Depuis son arrivée sur le rocher, Diatta n’a disputé » que 28 matches pour 04 buts marqués. Il avait été acheté 20 millions d’euros en provenance du FC Bruges…