Football : Nicolas Jackson frappe à deux reprises contre Bilbao !

Son départ avorté en Angleterre lors du mercato estival et ses pépins physiques sont désormais loin derrière lui. Nicolas Jackson (21 ans) qui est sur folle série de 5 buts consécutivement inscrits au cours des 4 dernières journées de Liga a marqué son 9eme but en liga en 12 titularisations dans le championnat espagnol.



Ce samedi le sénégalais a remis ça avec un doublé express (36e et 50e) face à l’Atletico Bilbao qui a pris l’eau (5-1) face au sous-marin jaune de Villarreal lors de la 34e journée de Liga.



Avec sept (7) réalisations à son actif depuis le 1er Avril 2023, Nico Jackson est actuellement le joueur de Liga qui a marqué le plus de buts sur cette période. Une fin de saison canon pour l’ailier droit sénégalais et son équipe qui pointent à la 5eme place (57 pts) du classement général.