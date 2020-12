Football : Moussa Wagué pourrait arrêter sa carrière à 22 ans, suite à sa grave blessure.

Gravement blessé lors de la rencontre opposant son club, le Paok Salonik, à l’Aris Salonique, l'avenir du défenseur international sénégalais, Moussa Wagué (22 ans) est menacé. En voulant sauver un but adverse, Wagué qui appartient toujours au FC Barcelone, avait violemment heurté le poteau. Les ligaments du genou ont été alors sévèrement touchés sur cette action, avait confirmé son club à travers un communiqué.



Sauf que quelques jours après ce terrible épisode, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Les informations publiées par le quotidien Espagnol Dario Sport font état d'une absence des pelouses d'au moins un an, suite à ces multiples blessures au genou. Pire, le jeune défenseur Sénégalais pourrait même voir sa carrière de footballeur prendre brutalement fin du fait de la gravité de la blessure.



Toutefois, Moussa Wagué qui devrait se faire prochainement opérer à Barcelone, peut encore garder espoir. Les prouesses de la médecine moderne rendent les "miracles" possibles, malgré le caractère sérieux des lésions. Un véritable coup dur pour Wagué parti en Grèce pour grappiller du temps de jeu et se relancer après un passage difficile au FC Barcelone.