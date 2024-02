Football : Mbaye Niang veut retrouver la tanière !

Mbaye Hamady Niang (29 ans, 23 sélections, 4 buts) a exprimé le désir de faire son retour au sein de l'équipe nationale de football du Sénégal après une absence de presque 4 ans. Le nouvel attaquant d'Empoli a partagé cette information ce jeudi dans une publication sur son compte Instagram.



« J'ai vraiment envie de retrouver mes coéquipiers, mes frères en sélection ainsi que le public sénégalais. J'ai passé un certain temps en sélection et j'espère y revenir rapidement. Je travaille dur pour mon club actuel, mais aussi pour figurer à nouveau dans la liste des joueurs convoqués en Équipe Nationale. Quoi qu'il arrive, je serai toujours le premier supporter du Sénégal » a fait savoir le buteur sénégalais qui a retrouvé un bon niveau du côté de la Serie A.



Après avoir disparu des radars de l'équipe nationale en 2019 alors qu'il évoluait à Rennes, Mbaye Niang, qui a connu plusieurs changements de clubs (Al Ahli, Bordeaux, Auxerre, Demirspor, Empoli), ainsi que des soucis physiques et des problèmes extra-sportifs, a été exclu des plans du sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé.



Par le passé, El Tactico a peut-être été un peu déçu par le manque d'engagement et de discipline de l'ancien attaquant du Milan AC. Quoi qu'il en soit, après sa participation à la CAN 2019 (finaliste) et à la Coupe du Monde 2018, Mbaye Niang a perdu sa place dans l'équipe nationale où des attaquants tels que Boulaye Dia, Habib Diallo, Bamba Dieng et Nicolas Jackson se sont imposés.



