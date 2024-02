Football : Marseille vire Gattuso et vise Jean-Louis Gasset

La relation entre Gennaro Gattuso et l'OM est terminée. Pour le remplacer, les Phocéens ont jeté leur dévolu sur l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Gennaro Gattuso n'aura donc pas fait long feu à Marseille. Comme nous l'avons révélé ce matin, l'entraîneur italien ne dirigera plus l'OM suite à la défaite à Brest dimanche soir. Cette défaite a une fois de plus souligné le manque de caractère et d'esprit de révolte de son équipe.

Les supporters et la direction du club attendent justement une réaction vigoureuse, et depuis hier soir, ils travaillent sur une nouvelle alternative, déjà la troisième cette saison. Rappelons que Gattuso avait remplacé Marcelino, qui était censé faire oublier Igor Tudor. Selon les informations de RMC la piste privilégiée se nomme Jean-Louis Gasset pour redresser l'équipe à court terme.