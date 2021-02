Football / Marseille-Démission : André Villas-Boas jette l’éponge !

Après sa sortie en conférence de presse annonçant sa démission, André Villas-Boas attend désormais la décision du propriétaire du club, Franck McCourt.







Selon RMC Sport, la direction marseillaise a déjà accepté la démission d’André Villas-Boas. Il ne reste désormais plus qu’un obstacle au départ du Portugais : l’accord de Frank McCourt.







D’après les explications du technicien portugais, son désir de démissionner n’aurait rien à voir avec l’aspect pécuniaire ou extra sportif. « J'attends une réponse de la direction, et si c'est non, on continue. » Beaucoup de respect pour Frank McCourt dans les propos d'AVB... Ce club a déjà vécu deux, trois ans de n'importe quoi sur les transferts et je ne veux pas accepter ça « Je ne veux aucun argent, je veux seulement partir », a répété AVB.