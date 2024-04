Football : Lourde suspension pour Cheikh Sarr, victime d'injures racistes !

Le gardien sénégalais du Rayo Majadahonda, évoluant en troisième division espagnole, a écopé d'une suspension de deux matches. Cette décision fait suite à son carton rouge reçu lors d'une altercation avec un supporter adverse qui proférait des insultes racistes à son encontre, selon les informations du Figaro.



L'incident s'est produit lors du match de troisième division contre Sestao le week-end dernier. Après avoir sauté dans la tribune adverse pour confronter un supporter qui l'insultait à plusieurs reprises, Cheikh Sarr a été expulsé. Ses coéquipiers, indignés par les insultes racistes inacceptables, ont décidé de quitter le terrain en signe de soutien à leur gardien, qualifiant la situation de honte absolue.



La Fédération espagnole de football a reconnu que Cheikh Sarr avait été gravement offensé, mais elle estime qu'il aurait dû réagir différemment en utilisant les procédures appropriées. Elle souligne également que les chants racistes de certains supporters de Sestao avaient déjà commencé plus tôt dans le match et que le joueur aurait dû les signaler à ce moment-là. En conséquence, l'équipe de Sestao a été sanctionnée de deux matches à huis clos et d'une amende de 6000 euros.



De plus, le match interrompu a été attribué sur tapis vert à Sestao avec une victoire de 3-0, puisque les joueurs du Rayo Majadahonda n'ont pas terminé la rencontre. Cette suspension intervient alors que la presse espagnole demande aux instances de ne pas sanctionner Cheikh Sarr, si l'Espagne souhaite réellement mettre fin au racisme dans ses stades.