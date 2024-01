Football - Le triomphe des sélections africaines à la Coupe d'Afrique, une histoire de succès et de gloire

Égypte / L'ère des Pharaons :

La sélection égyptienne est la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique, avec un total de 7 trophées. Leur première victoire remonte à l'édition inaugurale de 1957, où ils ont battu l'Éthiopie en finale. Ils ont également remporté les éditions de 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010. Parmi leurs finales mémorables, on compte leur victoire contre le Ghana en 2010, où Mohamed Gedo a inscrit le seul but du match.

Cameroun / La saga des Lions Indomptables : La sélection camerounaise a remporté la Coupe d'Afrique à cinq reprises. Leur premier triomphe est survenu en 1984 lorsqu'ils ont battu le Nigeria en finale. Les Lions indomptables ont ensuite remporté les éditions de 1988, 2000, 2002 et 2017. En 2000, les camerounais ont brillé avec leur succès face au Nigéria aux tirs au but (2-2, tab 4-3.)

Ghana / Les Black Stars : Le Ghana a remporté la Coupe d'Afrique à cinq reprises. Leur premier titre est survenu en 1963, lorsqu'ils ont battu le Soudan en finale. Ils ont ensuite triomphé en 1965, 1978 et 1982. Leurs finales les plus mémorables est celle de 1978, où ils ont vaincu l'Ouganda sur la marque de (2-0), remportant ainsi le trophée.

Nigeria / Les Super Eagles : La sélection nigériane compte trois victoires en finale de Coupe d'Afrique. Leur premier titre remonte à la CAN 1980, lorsqu'ils ont battu l'Algérie en finale. Ils ont ensuite triomphé en 1994 et 2013. Lors de la CAN 2013, Les vert et blanc ont vaincu le Burkina Faso grâce à l’unique but du match marqué par Sunday Mba.

Côte d'Ivoire / Les Éléphants : La Côte d'Ivoire a déjà remporté la Coupe d'Afrique à deux reprises. Leur premier triomphe est survenu en 1992, lorsqu'ils ont battu le Ghana en finale de la CAN Sénégal 1992. Ils ont ensuite remporté l'édition de 2015 avec leur capitaine Yaya Touré au sommet de son art. Les Éléphants ont vaincu le Ghana lors de la séance de tirs au but.

Sénégal / Les Lions de la Téranga : Le début des années 2000 a marqué le début d'une renaissance pour le football sénégalais. En 2002, lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Mali, le Sénégal, a atteint la première finale de son histoire avec la bande à El Hadj Diouf et l’actuel sélectionneur des Lions, Aliou Cissé. Malheureusement, ils ont été battus par le Cameroun lors de la séance de tirs au but. Depuis le début des années 2010, le Sénégal a bénéficié de l'émergence d'une génération dorée de joueurs talentueux. En 2015, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, le Sénégal a atteint les quarts de finale, marquant ainsi son retour parmi les meilleures équipes africaines. La CAN en 2019 en Égypte a été un moment historique pour l'équipe. Sous la direction du coach Aliou Cissé, les Lions de la Teranga ont impressionné tout au long du tournoi et ont atteint la finale. Ce sera une nouvelle désillusion avec la défaite (1-0) face à l'Algérie. La CAN 2022 sera enfin la bonne avec le sacre acquis en terre camerounaise.