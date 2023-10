Football : Le duel des Lions tourne en faveur du Sénégal qui dompte le Cameroun !

Chacune des deux équipes aura eu sa mi-temps de domination. Mais, finalement, c’est l’équipe nationale du Sénégal qui s’est imposé (1-0) ce lundi, à l’issue de la rencontre amicale face au Cameroun. Sadio Mané a marqué l’unique but de ce match de gala qui a tenu toutes ses promesses en terme d’intensité et de spectacle. Après la défaite (1-0) contre les fennecs d’Algérie, Aliou Cissé et son groupe retrouvent le goût de la victoire.

Dès la 8ème minute de jeu, on assiste à un débordement de Sadio sur le flanc gauche, suivi d’un centre au second poteau, où se trouvait tout seul Habib Diallo qui, malheureusement, rate complètement sa reprise du plat du pied droit. Le ballon passe à côté, première chaude alerte dans la défense camerounaise. Auparavant, sur une remise en touche, l’ailier droit d’Al Nassr, Sadio Mané, avait tenté un lob astucieux depuis les 30 mètres pour tenter de surprendre un André Onana trop avancé. Il faut dire qu’il n’y a pas eu de round d’observation entre Lions du Sénégal et Lions Indomptables puisque les premières de la partie, les deux équipes se sont rendu coup pour coup avec une rude de bataille pour le conquête du ballon au milieu du terrain.

Extrêmement précieux dans le pressing et la récupération du ballon, Nampalys Mendy a fait énormément de bien aux Lions, dans la récupération et l’organisation des transitions offensives. Un match plein à l’image du latéral droit de circonstance, Krépin Diatta, très remuant dans son couloir droit qu’il a bien animé avec son binôme Ismaïla Sarr. Un peu après l’heure de jeu, le Sénégal obtient un coup-franc sur le côté gauche, Ismaël Jacob, s’en charge, son centre ne trouve aucune tête sénégalaise. Mais Kalidou Koulibaly est ceinturé et projeté au sol par un défenseur camerounais, l’arbitre désigne le point du penalty. Sadio Mané s’en charge et prend parfaitement à contre-pied André Onana (1-0 à la 35e.)

Le Sénégal confirme sa nette domination depuis l’entame de ce match amical. À la reprise de la seconde période les camerounais touchés dans leur orgueil, ont tout de suite tenté de réagir en essayant de jouer un peu plus haut et de se procurer des occasions. Mais, c’était sans compter sur des Sénégalais déterminés à conserver leur légère avance. Toutefois, un peu bousculés, les hommes de Aliou Cissé se sont montrés moins dominateurs avec un bloc d’équipe plus bas. Malgré la présence de Cheikhou Kouyaté, qui faisait office de troisième défenseur central avec un schéma à 5-4-1 dans les phases défensives, le Sénégal prend les vagues camerounaises.

Néanmoins, avec la vitesse d’Ismaïla Sarr, les Sénégalais ont bien failli réussir à marquer le but du break à la 66e minute, suite à une fulgurante contre attaque. Malheureusement, l'attaquant de l’Olympique de Marseille s’est montré beaucoup trop maladroit en croisant sa frappe du droit lors de son face à face avec Onana. Fort heureusement pour les champions d’Afrique en titre, le score restera intact (1-0) à la fin du temps réglementaire agrémenté de sept minutes supplémentaires.

La dernière fois que le Cameroun avait battu le Sénégal en match amical c’était le 9 février 2005, sur la marque de (1-0, 87e) au Stade Dominique Duvauchelle - Créteil (France.) En six confrontations officielles, le Sénégal s’est imposé à deux reprises pour trois défaites et un nul. Ce match amical était la 14ème rencontre entre les deux sélections, toutes compétitions confondues (6 victoires et 3 nuls pour le Sénégal.)