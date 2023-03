Football : Le Sénégal valide brillamment sa qualification pour la CAN 2024 !

Mission accomplie pour les champions d’Afrique en titre qui vont officiellement aller en Côte d’Ivoire en janvier 2024 pour tenter de reconquérir le trophée continental. À la suite du Maroc et de l’Algérie qui ont fini de composter leurs tickets qualificatifs, le Sénégal s’est qualifié ce mardi à la faveur d’une victoire 1-0 sur le Mozambique.

Après avoir infligé une “manita” aux Mambas qui n’avaient pas existé sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade (5-1), les Lions ont fini le travail en faisant le plein de points dans le groupe C (1er, 12 pts) à la fin de cette double confrontation.

Dans une rencontre loin d’être alléchante, les deux formations ont tant bien que mal essayé de produire du beau jeu. Mais c’était sans compter sur la combativité des Mambas qui ont mis l’accent sur le défi physique, multipliant les fautes commises. Comme annoncé par El Tactico, le déplacement à Maputo n’a pas été une partie de plaisir pour son équipe.

Néanmoins, le minimum syndical a été assuré par le buteur sénégalais Boulaye Dia qui a mis les siens à l’abris dès la première période sur une action collective amenée par Ilimane Ndiaye qui a mis en orbite le passeur décisif, Sadio Mané. Le seul et unique but de la rencontre. Incapable de prendre à revers la défense sénégalaise les Mambas ont du concéder une seconde défaite.

Toutefois, ils conservent toutes leurs chance de qualification (2eme avec 4pts.) le Sénégal trône en tête de la poule L avec 12 points sur 12 possible avec un bilan de 10 marqués et 2 encaissés pour 4 victoires. Un parcours de champion en attendant les deux dernières journées contre le Benin en juin et puis le Rwanda au mois de septembre.