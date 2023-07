Football : Le PSG a écarté Kylian Mbappé du stage de pré-saison au Japon…

Le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas emmener la star du club, Kylian Mbappé, pour le stage de préparation du club au Japon. D’après l’Equipe, le club pense que le joueur qui sera en fin de contrat en juin 2024, a un déjà un accord avec le Real Madrid pour partir libre l’été prochain.



Ce vendredi soir, après le match amical remporté (2-0) face au Havre, le PSG a décidé d'écarter Mbappé du stage au Japon et en Corée du Sud, dont le départ est prévu ce samedi.



Mbappé, lui, a répété cette semaine en interne que sa position n'avait pas changé : il ne souhaite pas activer l'option d'un an supplémentaire présente dans son contrat jusqu'au 31 juillet.



Les dirigeants parisiens eux persistent sur les options envisageables à savoir une prolongation de contrat pour éviter un départ libre et où la vente du joueur cet été.