Football : La Fédération sénégalaise accuse la CAF d'avoir bloqué le dossier du Jaraaf...

L'absence de l'ASC Jaraaf suite aux tirages au sort des tours préliminaires de la Coupe CAF, avait suscité l'incompréhension totale auprès du mouvement sportif sénégalais.



Ce mardi, par le biais d'un communiqué, la fédération sénégalaise de football a apporté des éléments de réponse sur cette situation, en pointant un doigt accusateur sur la CAF qui aurait foulé au pied la procédure légale et administrative. Ainsi, un recours a été annoncé auprès de la commission des compétitions interclubs et du secrétaire général de la CAF.



"La FSF informe l’opinion sportive que l’administration de la CAF a décidé par le biais de son responsable des licences CAF, de rejeter la participation de l’ASC les Jaraaf à la compétition de la Coupe dite de la Confédération pour cette saison, motif pris de ce que le dossier de licence de club du Jaraaf n’a pas pas été déposé avant le 30 juin 2022, délai de rigueur."



"Estimant qu’il n’appartenait pas à une division de la CAF de rendre une telle décision, la FSF a saisi la commission des compétitions interclubs et le secrétaire général de la CAF d’un recours pour que la participation du Jaraaf soit autorisée."



"À ce jour, aucune suite officielle n’a été donnée par l’une ni par l’autre. Pendant ce temps, ni le Jaraaf ni aucun autre représentant du Sénégal n’a été intégré au tirage au sort de la Coupe CAF."



"La saisine de la commission compétente étant pendante, ni la FSF, ni le Jaraaf n’avait cru devoir communiquer sur la question en attendant une décision officielle définitive de la CAF."



"C’est à travers un communiqué de cette dernière paru ces derniers jours que notre association nationale a eu confirmation de la mesure prise alors que le Jaraaf qui a participé il y a 2 ans à la Coupe CAF, remplit toutes les conditions requises par le règlement de la licence club dont l’application rigide est contre-productive pour le développement du football continental."



"La FSF estime que ni dans la forme ni dans le fond, cette décision d’exclusion de notre représentant ne semble justifiée, mais en prend acte. Ainsi, le Sénégal ne sera pas représenté à cette compétition cette année sur décision de la CAF."



Pour rappel, suite au désistement de l'étoile Lusitana finaliste malheureux de la dernière Coupe du Sénégal, le Jaraaf, deuxième du championnat avait été désigné par la FSF pour prendre part à la coupe CAF...