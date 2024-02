Football : La FSF confirme finalement la sanction de Krepin Diatta par la CAF et annonce un recours !

La fédération sénégalaise de football (FSF) a finalement confirmé la sanction infligée à Krépin Diatta (10.00 » dollars et 4 matchs de suspension dont deux avec sursis), par la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF.) Ceci intervient après que la FSF a initialement nié les informations publiées par le journal l'Observateur. Cependant, la FSF a également annoncé son intention d'introduire un recours auprès de la Commission de discipline de la CAF pour contester la décision.



« La FSF ne peut toutefois manquer de déplorer que la teneur de la décision rendue le lundi 5 février 2024 ait été portée à la connaissance de la presse avant même que l'intéressé et sa Fédération n'aient reçu notification »fustige le communiqué de la Fédération sénégalaise de football.



« Faisant suite à son Communiqué du mercredi 14 février 2024 relatif à la notification par la CAF de toute décision de son jury disciplinaire sur l'affaire impliquant le joueur Krépin Diatta, la FS informe l'opinion qu'elle a reçu notification par la CAF de ladite décision avec un dispositif conçu ainsi qu'il suit : « Suspend M. Krepin Diatta, joueur numéro 15 de l'équipe nationale du Sénégal pour 4 matches officiels avec l'équipe nationale A du Sénégal dont 2 avec sursis pour une durée d'un an en application des articles 82,131 et 95 du code disciplinaire de la CAF. - Inflige à M. Krepin Diatta une amende de 10 mille dollars US en application des articles 82, 131 et 91 du code disciplinaire de la CAF payable dans les 60 jours à compter de la notification. »



Mouhamadou Moustapha GAYE