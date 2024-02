Football : La FSF a-t-elle donné son approbation pour le match amical Sénégal vs Gabon ?

D'après les informations de DSport, des rumeurs circulent suggérant que l’équipe nationale du Sénégal et celle du Gabon envisagent de se rencontrer en match amical en France lors de la prochaine fenêtre internationale en mars 2024. Après leur élimination précoce lors de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, les Lions du Sénégal prévoient de se réorganiser en affrontant le Gabon.



De leur côté, les médias gabonais ont annoncé que le ministère des Sports du Gabon avait déjà donné son accord pour cette rencontre. Bien que cette nouvelle ait fait le tour du monde, la participation officielle du Sénégal n'a pas encore été confirmée par la fédération sénégalaise de football.



Quoi qu'il en soit, le quotidien sportif Stades souligne que ce match amical revêtirait une importance cruciale pour les deux équipes en vue des prochains matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Du 3 au 11 juin 2024, les Lions du Sénégal affronteront respectivement la RD Congo Diamniadio (Dakar) avant de défier la Mauritanie à Nouakchott. Ces deux équipes faisaient partie du même groupe que le Gabon lors des éliminatoires de la CAN 2024.



Pendant cette même période FIFA, le Gabon affrontera la Côte d'Ivoire et la Gambie dans le groupe F. Le Sénégal les avait rencontrés lors de la CAN 2023, battant la Gambie et étant éliminé par la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale. Bref autant d’adversaires en commun qui pourraient rendre cette probable rencontre amicale très intéressante. La balle est dans le camp des deux fédérations dont la FSF.