Football : L'international français, Wissam Ben Yedder, visé par une enquête pour viol

Deux femmes âgées de 19 et 20 ans accusent Wissam Ben Yedder et son petit frère de leur avoir imposé des actes sexuels en début de semaine, à l'issue d'une soirée passée tous les quatre sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes. D’après France Info qui a donné l’information les victimes présumées de viol et agressions sexuelles ont porté plainte.



La même source a précisé que les investigations ont débuté et aucune audition ni garde à vue des mis en cause n'a eu lieu. Wissam Ben Yedder (32 ans, 19 sélections en équipe de France) évolue au poste d'attaquant au sein du club de l'AS Monaco depuis 2019.