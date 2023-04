Football : L’ancien entraîneur de Nice, Christophe Gaultier, accusé de racisme et d’islamophobie

Dans un mail consulté et authentifié par l’After Foot, sur Rmc, Julien Fournier a émis de graves accusations à l’encontre de Christophe Galtier durant leur collaboration à Nice. L’actuel coach du PSG aurait notamment affirmé à son directeur sportif que le Gym "ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe…C'est une équipe de racailles où il n'y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas” ce serait odieusement plaint Christophe Galtier.



Revenant sur le fameux échange qu’il a eu avec Christophe Gaultier, Julien Fournier de raconter que : “Il (Galtier) m’a dit 'hier soir je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs…Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas” aurait-il lâché.



Le PSG son club actuel, a ouvert une enquête interne après les propos qu'aurait tenus Christophe Galtier…