Football / Jeux Africains : Amara Diouf exclu par le réglement...

Amara Diouf, le jeune prodige sénégalais de 15 ans, ne pourra pas participer aux prochains Jeux africains qui se dérouleront au Ghana du 8 au 23 mars. En raison de son âge et conformément aux règlements en vigueur, l'attaquant de Génération Foot et capitaine de l’équipe nationale U17 n'est pas éligible pour participer à cette compétition.



Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'équipe sénégalaise des moins de 17 ans, et meilleur espoir du football mondial, Amara ne jouera pas avec le Sénégal les Jeux africains d'Accra avec les moins de 20 ans. « Il y a une date limite, et seuls les joueurs nés en 2007 sont autorisés à jouer. Malheureusement, Amara Diouf est né en 2008 », a regretté l'entraîneur Serigne Saliou Dia qui dispose tout de même d’un effectif très compétitif.