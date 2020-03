Football / Espagne : LaLiga suspendue indéfiniment à cause de la pandémie du Covid-19.

Il y a plus de deux semaines maintenant, la Liga et la Fédération Espagnole de Football (RFEF) avaient annoncé la suspension des deux prochaines journées du football professionnel en Espagne, soit la première et la seconde division.



Mais ce délai de deux journées est désormais passé, raison pour laquelle les responsables du football Espagnol, à savoir la Liga professionnelle de football et la RFEF ont annoncé la suspension du championnat jusqu'à nouvel ordre.



Dans un communiqué, la Fédération a annoncé ce lundi : « La Commission de suivi accorde la suspension des compétitions professionnelles de football jusqu'à ce que les autorités compétentes du gouvernement d'Espagne et l'administration générale de l'État considèrent qu'elles puissent reprendre et que cela ne soit pas un risque pour la santé. »



Une mesure qui pourrait très rapidement s'étendre au reste des grands championnats (Italie, France, Angleterre...)