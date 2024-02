Football : Écarté du groupe, Pape Guèye va revenir grâce à Jean Louis Gasset

Mis de côté depuis son retour de CAN, Pape Guèye (24 ans) va faire son retour dans le groupe de l’OM (ce dimanche contre Montpellier) grâce à Jean Louis Gasset ! Le milieu de terrain sénégalais Pape Guèye, joueur de l'Olympique de Marseille, se rapproche de la fin de son contrat avec le club prévue en juin 2024. Malgré deux offres de prolongation formulées par Marseille, Guèye n'a pas encore signé de nouveau contrat. Cependant, le nouvel entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset, continue de compter sur le talent du joueur.

Lors d'une récente déclaration, Gasset a exprimé son soutien envers Guèye et a insisté sur son importance pour l'équipe. Il a déclaré :

« J'ai dit à la direction que si vous me demandez de remplir une mission, j'aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Guèye est disponible et sera dans le groupe pour le match de dimanche. J'ai demandé à la direction de me fournir tous les atouts. Pape Guèye est un joueur que j'apprécie beaucoup.»

Ces déclarations montrent clairement que Gasset reconnaît la valeur de Guèye en tant que joueur et qu'il souhaite le garder dans l'équipe au moins jusqu’à la fin de la saison. Malgré les incertitudes entourant l'avenir contractuel de Guèye , l'entraîneur reste confiant quant aux performances du milieu de terrain sénégalais.

Il est intéressant de noter que Guèye a suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens et anglais, ce qui explique probablement pourquoi il n'a pas encore prolongé son contrat avec l'OM. L'avenir nous dira si Pape choisira de rester fidèle à Marseille ou s'il décidera de relever de nouveaux défis ailleurs. En attendant, son talent et son potentiel restent indéniables…