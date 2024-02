Football : Deux joueurs de la sélection équato guinéenne dont leur capitaine Nsue, exclus !

Dans une annonce officielle de la fédération de football, il a été révélé que le capitaine de l'équipe nationale de football de la Guinée équatoriale, Emilio Nsué, et son coéquipier Edu Salvador ont été exclus de l'équipe nationale avec effet immédiat.

Selon le communiqué, des événements très graves se seraient déroulés lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024. Les raisons exactes de leur exclusion n'ont pas été précisées, mais il a été mentionné que Nsué a été sanctionné pour plusieurs épisodes d'indiscipline sérieux, tant avant qu'après la participation de l'équipe nationale à la 34ème édition de la CAN. En conséquence, sa participation en équipe nationale est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Quant à Edu Salvador, il aurait été également impliqué dans un incident désagréable à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Cet incident aurait nécessité l'intervention de la police ivoirienne et aurait entraîné un retard significatif dans le retour de l'expédition en Guinée équatoriale. De plus, selon le communiqué de la fédération équato guinéenne, son comportement aurait porté atteinte à la réputation et à l'image de l'équipe nationale ainsi que du pays lui-même.

Cette décision d'exclusion des ces deux joueurs est un coup dur pour l'équipe nationale de la Guinée équatoriale, car Emilio Nsué, meilleur buteur de la CAN 2024, joue un rôle de capitaine et de leader technique sur le terrain…