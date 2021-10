Football Contre appel : Le Sénégal orphelin d’un championnat régulier

Diambars Fc est le dernier club sénégalais qui a été en lice dans une compétition africaine (coupe CAF) et la dernière victime des approximations qui caractérisent la Ligue de Football Professionnelle depuis sa création.



Pour une nouvelle fois, les clubs « africains » du Sénégal, cette fois ci TFC et Diambars Fc ont fait les frais certes d’adversaires plus forts, mais également, faut pas le cacher, d’une mauvaise planification du championnat.



Depuis sa création en 2009, il est difficile de se souvenir que le championnat de football professionnel du Sénégal se soit adapté au calendrier de la Caf.



Chaque année, les clubs sénégalais qui y sont admis, prennent part aux compétitions Caf avec un grand retard, leur championnat qui les a sacré et qui devait leur servir d’étalonnage, étant toujours dans une phase de pause forcée.



Avec zéro matchs dans les jambes, il est plus que difficile de vouloir tenter une quelconque percée face à la meilleure représentation du football africain de club.



C’est ce qui explique certainement que sur bien des éditions, les représentants sénégalais ne puissent pas rejoindre la phase de poule. Sur toute une décennie seul le Teungeth Football Club la réussi lors de l’exercice 2020, en coupe Caf. L’équipe de Rufisque qui avait réussi à sortir d’un seul tour préliminaire de la Ligue des Champions, avait été reversée en zone Caf après son élimination dans la compétition qui oppose les champions en titre…et en compétition.



Pour 2021-2022, le Sénégal déjà éliminé des compétitions continentales, table sur un démarrage de la saison le 20 novembre 2021. Certainement que l’on attendra le fameux tournoi du Parlement ou la Super Coupe de la Ligue…comme a l’accoutumé.



Quand on sait qu’ailleurs les calendriers sont connus des années en avance, et leur contenu cédés aux plus offrants ! Certainement que le jour où l’on saura que la possible vente du produit dépend d’une maîtrise parfaite de l’agenda on songerait à faire les choses comme partout ailleurs. En attendant au moins, à l’heure des informations transmises par les réseaux sociaux, notre football n’a pas raté le train de l’histoire.