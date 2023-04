Football (Bayern Munich) : Quand Sadio refait du Mané !

Rongé par la frustration, la peur de l’échec, le manque de rythme depuis son retour de blessure, une adaptation assez compliquée au Bayern Munich sans oublier le poids de son transfert (41 millions d’euros pour un bail de trois ans), Sadio Mané (30 ans, 95 sélections et 35 buts), a perdu de sa superbe. Une situation qui a fait resurgir les vieux démons pour ne pas dire les faiblesses de l’ancien attaquant de Liverpool. Sur le terrain, en club comme lors de ses deux derniers matches avec les Lions du Sénégal, on remarque plus de nervosité que d’habitude, Sadio qui est de nature calme et taciturne est devenu plus râleur et moins tranchant dans ses prises de balles.



Pour rester dans ce chapitre, à la fin de la rencontre gagnée (5-1) par le Sénégal face au Mozambique, Sadio Mané qui avait inscrit le deuxième but des Lions, avait fait montre d’un agacement flagrant à la fin de la partie. C’est d’ailleurs son sélectionneur, Aliou Cissé, conscient de la fébrilité de son joueur, qui viendra à sa rencontre au bord de la pelouse pour lui glisser quelques mots en guise de réconfort et de soutien. Après plus de dix ans de cheminement, El Tactico connaît bien le bonhomme…



Cet épisode nous renvoie au 17 novembre 2018, à l’issue d’une rencontre entre la Guinée Équatoriale et le Sénégal (0-1), éliminatoires Can 2019), ce jour-là, Sadio Mané submergé par un trop-plein d’émotions, avait pleuré à chaudes larmes sur la pelouse de Bata. À cette époque, le jeune Sadio encore traumatisé par son penalty manqué aux tirs au but contre le Cameroun (0-0, tab 4-5) en quart de finale de la Can 2017, ne faisait pas l’unanimité en équipe nationale ni au plan international. Celui qu’on qualifiait injustement de « Samba Alaar » a vécu l’une des périodes les plus difficiles de sa carrière. Une période dont il gagnerait à s’éloigner le plus rapidement possible, même si les contextes diffèrent.