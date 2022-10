Football : 24 ans après Zidane, Karim Benzema remporte le Ballon d'or 2022 !

Karim Benzema a reçu le Ballon d'or des mains de la légende Zinedine Zidane vainqueur du ballon d’or en 1998, mais aussi son ancien entraîneur et mentor au Real Madrid.



Auteur d'une saison dernière exceptionnelle, Benzema est le 66ème lauréat du ballon d’or France Football dont la cérémonie se déroulait ce lundi au théâtre du Châtelet à Paris.



KB9 a marqué 44 buts et délivré 14 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues. Meilleur buteur de la Ligue des champions et de la Liga, deux tournois qu’il remporté avec le Real Madrid, Benzema a porté son équipe tout au long de la saison.