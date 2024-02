Foot: fin de contrat pour le sélectionneur du Burkina Faso Hubert Velud

Le contrat du Français Hubert Velud, sélectionneur de l'équipe nationale de football du Burkina Faso éliminée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), ne sera pas renouvelé, a annoncé dimanche la Fédération burkinabè de football (FBF).



"Tout en remerciant le sélectionneur Hubert Velud et l'encadrement technique dans son ensemble, le comité exécutif a pris la décision de ne pas renouveler le contrat du sélectionneur national et l'ensemble de l'encadrement", a écrit la FBF dans un communiqué.



Le comité dit avoir "fait le constat d'un bilan en deçà des attentes du peuple burkinabè", suite à l'élimination des "Etalons" en 8e de finale de la CAN, après un match contre le Mali (2-1).



"Le management des Etalons constaté lors de cette CAN est en déphasage avec les ambitions du comité exécutif", a insisté le comité.



Il "constituera dans les plus brefs délais un encadrement technique compétent", avec des "objectifs impératifs de succès", se projetant vers les "éliminatoires de la Coupe du monde 2026" et ceux de la CAN-2025, organisée au Maroc.



Hubert Velud, âgé de 64 ans, avait remplacé le Burkinabè Kamou Malo en avril 2022, pour une durée de deux ans.



Fin connaisseur du football africain, il avait auparavant dirigé les équipes nationales du Togo et du Soudan, et remporté la Coupe de la confédération d'Afrique en 2016 avec le club congolais du Tout Puissant Mazembé.



Les "Etalons" burkinabè étaient demi-finalistes il y a deux ans et dans le dernier carré trois fois lors des cinq dernières CAN.