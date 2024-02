Foot: Emerse Faé confirmé comme sélectionneur de la Côte d'Ivoire

Emerse Faé a été confirmé à son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire, avec laquelle il a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations, a annoncé lundi le président de la fédération Idriss Diallo.



"Emerse était jusqu'à présent entraîneur par intérim et il vient d'être confirmé ce jour entraîneur titulaire", a annoncé M. Diallo à l'occasion de la présentation du trophée de la CAN à un sponsor, à Abidjan.



La durée de son contrat n'a pas été précisée.



Emerse Faé a pris les rênes de la sélection ivoirienne en pleine Coupe d'Afrique des Nations, au lendemain d'un premier tour désastreux, à domicile.



Les Ivoiriens, alors entraînés par le Français Jean-Louis Gasset, avaient certes démarré par une victoire sur la Guinée-Bissau (2-0) avant de perdre face au Nigeria (1-0) et d'être humiliés par la Guinée Equatoriale (4-0).



Grâces aux résultats des autres groupes, les Eléphants avaient toutefois validé leur ticket pour les 8e de finale, par un trou de souris.



La Fédération ivoirienne de football (FIF) avait alors choisi de débarquer M. Gasset et de confier les rênes de la sélection à l'un de ses adjoints Emerse Faé.



Associé à un autre ancien international ivoirien, Guy Demel, l'ex-milieu de Nantes et Nice a réveillé la sélection ivoirienne qui a finalement remporté la CAN, le 11 février, face au Nigeria (2-1), après avoir successivement éliminé le Sénégal (1-1, 5-4 t.a.b), le Mali (2-1, a.p) et la République démocratique du Congo (1-0).