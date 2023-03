Foot/CIV: décès d'un joueur du Racing d'Abidjan après un malaise en plein match (club)

Le défenseur du Racing d'Abidjan (D1 ivoirienne) Moustapha Sylla est mort dimanche après avoir fait un malaise en plein match, a indiqué son club.

"Notre défenseur Moustapha Sylla, est décédé ce soir suite à un malaise sur la pelouse lors de la rencontre RCA vs Sol FC", indique un communiqué du club qui adresse ses condoléances à la famille du joueur.

"Lors de son évacuation à l'hôpital, Moustapha est décédé. Il est arrivé au club en septembre dernier et n'avait que 21 ans", a confirmé à l'AFP, Logossina Cissé, le président du club.

Le club du Racing d'Abidjan qui évolue en première division ivoirienne depuis la saison 2018/2019 a un partenariat avec l'OGC Nice.

Il a été sacré champion de Côte d'Ivoire en 2020 et occupe actuellement la 7e place du championnat.