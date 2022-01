Foot/CAN: le défenseur Shaker Alhadhur gardien de but des Comores contre le Cameroun (CAF)

Le défenseur latéral droit Shaker Alhadhur est titularisé au poste de gardien de but des Comores pour leur 8e de finale de Coupe d'Afrique des nations contre le Cameroun, ce lundi à Yaoundé, deux des gardiens étant non éligibles en raison du Covid et le troisième blessé.



Les Comores ont essayé d'obtenir une dérogation pour aligner Ali Ahamada, testé négatif le matin du match, mais ne l'ont pas obtenue.