Foot/CAN: la Guinée équatoriale bat le Mali aux tirs au but et rejoint le Sénégal en quarts

La Guinée équatoriale a créé la surprise en éliminant le Mali aux tirs au but (0-0 a.p., 6-5 tab), rejoignant le Sénégal en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), mercredi à Limbé.



Les Equato-Guinéens ont été portés par deux arrêts de leur gardien Jesus Owono dans une irrespirable séance de tirs au but et tenteront dimanche (20h00) de décrocher une place en demi-finale pour la deuxième fois en trois participations.