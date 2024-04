Foot: Brys signe son contrat de sélectionneur du Cameroun en pleine querelle avec la fédération

Le Belge Marc Brys, nommé sélectionneur de l'équipe camerounaise de football par le ministre des Sports, a signé son contrat lundi, a rapporté la radio d'Etat, malgré la querelle entre le gouvernement et la Fédération présidée par l'ex-attaquant star Samuel Eto'o, qui juge "illégal" ce choix imposé par l'exécutif.



Le ministre Narcisse Mouelle Kombi a nommé Marc Brys, 61 ans, le 2 avril dernier en remplacement de Rigobert Song, dont le contrat n'avait pas été renouvelé par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) après la prestation décevante de la sélection lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en janvier en Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables ont été éliminés dès les huitièmes de finale par le Nigeria 2-0.



Dès le lendemain de la nomination de Brys, Eto'o a dénoncé une décision "illégale" tandis que sa fédération rappelait que le choix du sélectionneur est une prérogative qui revient aux instances nationales du football et non au gouvernement.



La cérémonie de signature du contrat de Brys a eu lieu à Yaoundé lundi en fin d'après-midi, présidée par le ministre mais en l'absence remarquée de Samuel Eto'o, précise Cameroon Radio Television (CRTV).



Cette querelle est devenue une quasi-affaire d'Etat, virale dans les médias et sur les réseaux sociaux d'un pays où le football est sacré.



Dans le communiqué annonçant la nomination de Marc Brys et son staff, Narcisse Mouelle Kombi indiquait faire "suite aux très hautes directives du Président de la République", Paul Biya, qui dirige sans partage ce vaste pays d'Afrique centrale depuis plus de 41 ans.



La Fecafoot, contactée par l'AFP, n'a pas souhaité donner les raisons de l'absence de Samuel Eto'o à la cérémonie de signature lundi.



Mais, selon la CRTV, le ministre y a fait observer une minute de silence en mémoire du père de l'ex-attaquant camerounais vedette de Barcelone, de l'Inter Milan et de Chelsea, qui vient de décéder et dont les obsèques sont en préparation.



Marc Brys a fait l'essentiel de sa carrière de coach dans son pays, où il a dirigé dix clubs belges. Il a aussi entraîné aux Pays-Bas et en Arabie saoudite.



Le successeur de Rigobert Song aura pour mission principale de qualifier les Lions pour la prochaine édition de la CAN en 2025 au Maroc et pour la Coupe du monde 2026 que co-organiseront les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.