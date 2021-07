Fonds « force Covid-19 » - Curieuses dépenses au ministère du commerce : 7 millions de FCfa pour « sensibilisation et distribution de gels et de masques »

Selon nos confrères du journal « Libération », les dépenses fonds « force Covid-19 » au ministère du commerce suscitent interrogation. À la page 108 du rapport, il est indiqué que le ministère du commerce et des Pme a reçu 1 milliard de FCFA du fonds. Et selon le document, le fournisseur du nom de Azkhar a reçu 48.338.700 FCfa pour des supports de communication de la plateforme « Jaayma mburu ».



La même structure, « agence de communication » à ses heures perdues donc, a aussi vendu au département ministériel des tricycles destinés à la plateforme pour 51.866.900 FCfa. Azkhar a aussi « livré » des motoculteurs pour 10 millions de FCfa en plus de « renforcer » les capacités techniques des organisations féminines. Coût de la prestation ? 29, 5 millions de FCFA. Mais que dire des très chanceux Mouhamadou Sarr et Birane Diène ?



Le premier a empoché 10 millions de FCfa pour une « campagne de communication sur les denrées de première nécessité ». On peut légitimement se demander en quoi consistait cette campagne. Le deuxième a « pris » 7 millions de FCfa pour une « sensibilisation et (une distribution) de gel et de masques ».