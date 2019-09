Fonction publique : Le ministère envoie en formation 1115 agents.

Le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Mariama Sarr, a présidé ce jeudi 26 septembre, au lancement de la cérémonie officielle de la formation des nouvelles recrues de la fonction publique, pour le compte de 2018. Ce programme consiste à former les agents sur l’éthique, la déontologie au sein de leur filière professionnelle avant de les affecter.

À en croire Madame la ministre, les recrutements se basent sur des critères de compétence, de genre, d’âge et géographiques. Poursuivant son propos, elle souligne que ces recrutements se basent aussi sur les besoins des ministères et des départements ministériels dus au départ des agents comme par exemple les retraites, les démissions, les radiations pour cause décès. Selon elle, 1115 agents ont été recrutés et seront formés en trois sessions de formation du 26 septembre au 8 octobre. Elle ajoute que ces sessions de formation se dérouleront simultanément à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, au Centre national de formation et d’action (CNFA) de Rufisque et à la base militaire de Thiès.