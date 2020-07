Foncier : Le Comité de suivi foncier de Ndingler dénonce « l’accaparement » de leurs terres par Babacar Ngom Sedima.

Le projet du patron de Sedima qui dégrade selon eux les champs de leurs parents, serait responsable de la disparition des terres agricoles de ces derniers. Yalnack Sène et ses camarades, originaires de la Commune de Ndiaganiao, demandent ainsi l'arrêt des opérations de bornage dans leur village.







L’assiette foncière de 300ha, notamment, été attribuée frauduleusement à Sedima Group, qui aurait usurpé les titres de propriété.







Les affaires de ce type sont nombreuses et régulièrement évoquées chez les villageois, selon les membres du comité qui déclarent : « Au nom de la dignité humaine et la survie de l'agriculture paysanne, laissez-nous nos terres ». Le CSFAP-Ndingler regrette que le patron de Sedima ait tenté de diviser les populations de Ndingler et Djilakh.