Foncier: L’Etat du Sénégal ordonne la suspension des demandes de baux à Dakar, M’bour, Thies et Saint-Louis

Sur instructions du ministre des finances, les services des domaines et du cadastre ont suspendu les demandes de baux dans les localités dans la capitale et environs. C’est entre autres Ndiobéne Gandiole ( Saint-Louis), à Mbour 4 Thiès ,Pointe Saréne à Malicounda, dans le département Mbour .







À Dakar, c’est la Boa , le lotissement de l’entreprise Egbos qui sont concernés de même qu’à Guédiawaye PUD , Malika PUD , VDN 3 , le Hangar Pèlerins, et aux Mamelles. Mais également au niveau de l’école des officiers de la gendarmerie nationale de Ouakam, le Lac Rose , Dagua Kholpa, au Termes Sud, au site du recasement 2 de la cité Tobago, à Déni Biram Ndao, et au niveau de la littoral de Dakar.







Une série de décisions comme celles prises il y’a quelques jours concernant l’arrêt de plusieurs travaux sur le littoral, comme l’a confirmé hier dans une émission, l’architecte, Pierre Goudiaby ATEPA.