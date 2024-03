[Focus] Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un opposant au pouvoir !

Joyeux Anniversaire cher Président !

Même dans ses rêves les plus profonds, l'enfant de Ndiaganiao n'aurait jamais cru qu'il allait un jour présider aux destinées du Sénégal. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce sérère bon teint, fête ses 44 ans, ce lundi 25 mars 2024, lendemain d'élection présidentielle au Sénégal, dont les premières tendances donnent largement vainqueur.

Propulsé sur la scène politique par son ami et ex collègue aux Impôts et Domaines, Ousmane Sonko, ce dernier le mènera tout droit vers la magistrature suprême. Ousmane Sonko, leader de Pastef, le père du " Projet Pastef " choisit du fond de sa cellule, Diomaye Faye, lui aussi en prison : Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye! Un slogan bien épousé par les patriotes d'ici et d'ailleurs.

"Mon choix sur Diomaye n’est pas un choix de cœur mais de raison. Je l’ai choisi parce qu’il remplit les critères que j’ai définis. Il est compétent et a fait la plus prestigieuse école du Sénégal. Après presque 20 ans aux Impôts et Domaines où il a abattu un travail exceptionnel, personne ne peut dire qu’il n’est pas intègre. Je dirais même qu’il est plus intègre que moi. Je place le projet entre ses mains", avait déclaré Ousmane Sonko au sujet du Président Bassirou Diomaye Faye.

Un pur produit de l'école Sénégalaise...

Issu d'une famille modeste de Ndiaganiao dans le département de Mbour, Bassirou Diomaye est un pur produit de l'école publique sénégalaise. Après son baccalauréat obtenu en 2000 au Lycée Demba Diop de Mbour, Bassirou Diomaye s’inscrit à la faculté de droit de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) où il décrochera une maîtrise en droit. En 2004, trois mois après avoir obtenu sa maîtrise, Bassirou Diomaye Faye est admis à l’École nationale d’administration (ENA). Il en sort diplômé trois années plus tard, en 2007 et rejoint la Direction générale des impôts et domaines.



Inspecteur des Impôts et domaines

C'est dans cette direction clé, du ministère de l'Économie et des Finances, que le désormais actuel président de la République fera la connaissance de Ousmane Sonko, son aîné dans ce corps prestigieux de l'administration Sénégalaise. Leur relation devient fusionnelle. Bassirou Diomaye Faye, l' inspecteur des impôts aurait même donné le nom de Ousmane Sonko à un de ses fils.



Entrée en politique ... Pastef le déclic!

Il s'engage en politique et devient le secrétaire général du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), fondé en 2014 et dirigé par Ousmane Sonko, dont il a co-écrit le projet Politique.

« Il ne me traversait pas l’esprit de faire de la politique, car quand vous avez un parent qui fait de la politique, de prime abord, vous avez horreur de la politique parce que vous voyez le manque de temps. Vous voyez la pénibilité de l’engagement, vous voyez les absences répétées du pater », disait Bassirou Diomaye Faye.

La prison... un passage forcé pour presque tous les opposants...

L'ancien président Sud Africain, Nelson Mandela a été persécuté, emprisonné pendant 27 ans avant d'accéder à la magistrature suprême. Me Abdoulaye Wade qui, quelques heures avant le scrutin présidentiel, avait appelé à voter pour Bassirou Diomaye Faye, a été pendant 26 ans dans l'opposition, sans compter les aller-retours en prison.

Le "nouveau" chef de l'État du Sénégal, Bassirou Diomaye quant à lui, n'a été privé de liberté que onze (11) "longs" mois. En avril 2023, Bassirou Diomaye Faye est arrêté et placé en garde à vue pour « diffusion de fausse nouvelle, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué ». Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appel dans le procès en diffamation intenté par le ministre Mame Mbaye Niang. En effet, il estime que le procès en appel a été effectué trop rapidement, avant même la fin du délai pour faire appel du jugement en première instance.

2 dames au palais de la République...

À 44 ans, le nouveau Président de la République est un polygame né. Sa seconde femme, Absa Faye, il l'a epousé au mois de fevrier 2023, deux mois avant son emprisonnement.

C'est une première pour la République du Sénégal, qui en est à son 5ème président. Deux premières dames seront au Palais! Marie Khone Faye et Absa Faye vont accompagner leur homme dans les couloirs du Palais de la République.

Enfin, la réussite au bout de l'effort...

Libéré le 14 mars 2024 avec son binôme, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye ne perd pas de temps pour aller sur le terrain. Une campagne à deux qui va les mener à Ziguinchor d'abord, et ensuite dans quelques localités du pays.



Ce dimanche 24 mars 2024,les sénégalais sont allés aux urnes pour élire leur président de la République. Vers 20h, les premières tendances donnent le candidat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye vainqueur du scrutin. Il sera félicité par les 18 candidats qui étaient en lice et le chef de l'État sortant, Macky Sall.