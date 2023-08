Fitness : Step, Cardio, muscu, Diez et coach Matar « soulèvent » les bases !

À travers ce numéro dédié à la pratique du fitness au Sénégal, Diez et le coach Matar « International » sont revenus en détail sur les fondamentaux du Fitness. Une pratique sportive qui s’est répandue de manière exponentielle en salle comme en plein air. Parmi les précurseurs du coaching sportif en fitness au Sénégal, coach Matar a profité du micro de Dakaractu pour faire un cours magistral sur les capacités techniques (diplômes et formation) à subir mais également le niveau d’exigence et le professionnalisme qu’il faut pour percer dans ce milieu...