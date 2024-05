Fistule Obstétricale : "En Afrique sub-Saharienne près de 2 millions de cas enregistrés et moins de 500 cas par an au Sénégal", (Urologue)

La fistule obstétricale constitue une blessure grave à l'accouchement qui détruit la vie de beaucoup de femmes surtout celles qui sont en couple. En Afrique Subsaharienne, près de 2 millions de femmes souffrent de cette maladie. Au Sénégal, le Professeur Lamine Niang président de l'Association Sénégalaise d'Urologie note une nette diminution des cas de fistule. La raison, selon lui, est la qualité de nos systèmes sanitaires.



"Plus on a un système sanitaire performant moins on a de fistule obstétricale. Il n’y a plus de fistule Obstétricale en France, non plus au Maroc. Au Sénégal, on tend à éliminer les fistules. Et, actuellement on a moins de 500 cas de fistules par an », a révélé la blouse blanche.





Concernant le traitement, le Professeur explique que pour la fistule, on utilise souvent la chirurgie classique pour les interventions.