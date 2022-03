Fiscalité : Le Sénégal et la Gambie signent une convention pour mieux renforcer le secteur de l'économie.

C'est aujourd'hui, que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des négociations pour une convention fiscale entre le Sénégal et la Gambie. Une séance qui a été présidée par le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo et son collègue gambien, Mamburay Njie.



Selon le directeur général de la Gambie, Essa Jallo, cette convention prévoit toute forme d'assistance administrative en matière fiscale, échanges d'informations sur demande, contrôles fiscaux simultanés tout en prévoyant d’importantes garanties pour la protection des droits des contribuables des deux pays.



En signant cette convention, le Sénégal et la Gambie franchissent une nouvelle étape dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.